Остеопат Михаленко предупредил о влиянии неправильного прикуса на осанку

Илья Михаленко объяснил в беседе с «Газетой.ру» , как изменение прикуса или анатомические особенности строения челюстей могут повлиять на осанку и здоровье в целом.

По словам врача, пациенты с нарушением прикуса нередко страдают от головной боли, а также дискомфортных ощущений в шее. Все дело в том, что неправильное строение челюсти или особенности влияют на осанку. Выдвижение челюсти вперед ведет к нарушению лордоза шейного отдела позвоночника, мышцы перенапрягаются и получается дисбаланс, который ведет к болям.

«Эти нарушения запускают цепную реакцию биомеханической дискоординации тела: могут произойти изменения в грудном отделе позвоночника, например, усиление кифоза. Это деформация позвоночника, при которой дуга позвоночника направлена не вперед, а назад, в сторону спины. Как следствие, возникнут боли и перегрузка мышц спины на уровне грудного отдела», – заключил остеопат.

При неправильном прикусе также случаются проблемы с жевательной мускулатурой, в том числе и височной частью. Именно это вызывает частые головные боли. Специалист рекомендовал исправлять неправильный прикус и обращаться за этим к ортодонтам, которые подскажут, как действовать.

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