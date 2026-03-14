Можно прожить до 100 лет: Малышева назвала один спасительный анализ

Известный врач и телеведущая рассказала о масштабном исследовании долгожителей, которое длилось 35 лет. Выяснилось, что продолжительность жизни напрямую зависит от работы почек и конкретного показателя в анализах, пишет РИА Новости.

Доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» раскрыла секрет лабораторной диагностики, позволяющей оценить шансы на долгую жизнь. Медик сослалась на исследование, проводившееся с 1985 по 2020 год, в ходе которого ученые отбирали образцы людей, впоследствии доживших до ста лет.

По словам профессора, на основе этих данных удалось сформировать перечень ключевых анализов долгожителей. Особое место в этом списке занимает исследование крови на креатинин, отражающее состояние почек. Ведущая подчеркнула, что превышение нормы данного показателя говорит о плохой фильтрации крови, которую организм перестает своевременно очищать.

Телеведущая призвала зрителей при обнаружении высокого креатинина незамедлительно обращаться за медицинской помощью. В качестве профилактики она посоветовала контролировать массу тела, ежедневно выпивать около двух литров жидкости и минимизировать количество соли в рационе.

Ранее в этом же телешоу Малышева критиковала бесконтрольный прием магния. Она обращала внимание на участившиеся случаи госпитализаций с остановкой сердца и резким падением давления после самостоятельного употребления препарата. Врач уверяет, что истинного дефицита магния бояться не стоит, поскольку суточную норму элемента человек получает из круп, творога, зелени, хлеба и картофеля.