«Можно увидеть прошлое»: эзотерик рассказала о ритуале, который помогает «очистить» человека

Профессиональные эзотерики утверждают, что с помощью магических ритуалов могут не только привлечь в жизнь человека благополучие, но и увидеть ранее наложенные проклятие, сглаз или порчу. Некоторые из таких ритуалов можно совершить самостоятельно, рассказали специалисты.

Известная ясновидящая Инесса Алиева объяснила, какие негативные воздействия на человека можно определить с помощью воды и воска.

«С помощью этого ритуала можно очистить от негатива, но его результат также показывает, с чем практик имеет дело. Над головой чистящегося человека необходимо держать емкость с водой и, проговаривая определенные слова, в эту воду капают расплавленным воском», — пояснила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эзотерик отметила, что с помощью фигур, получившихся на отлитом в воду воске, можно понять, какой конкретно ритуал был совершен против человека.

«Определенные фигуры говорят о наличии порчи, другие о сглазе. Можно определить даже сильное проклятие. Также с помощью отливки можно увидеть прошлое и настоящее человека, его внутреннее состояние», — добавила ясновидящая.

О правилах проведения ритуала и расшифровке его результатов можно узнать здесь.