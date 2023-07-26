«Подселили бесов, отнимают красоту»: как с помощью воска определить, что на вас наслали порчу

Существует огромное количество заговоров и ритуалов, способных очистить человека от негативного магического влияния со стороны врагов и завистников — так считают эзотерики. Однако, следуя инструкциям из Сети, можно совершить непростительные ошибки.

Эзотерик Инесса Алиева рассказала, как проходит чистка человека от негатива с помощью воска, а также привела примеры расшифровки полученного результата.

Правила проведения чистки

По словам ясновидящей, для ритуала понадобятся свеча и емкость с водой, в которую будет капать горячий воск.

«Необходимо держать емкость над головой человека и потихоньку выливать в нее воск. Также важно прочесть определенный заговор. Ритуал проводится девять раз», — поделилась Алиева с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эзотерик отметила, что необходимо произнести слова: «Снимаю с раба Божьего (имя) все плохое, все лихое, все порченное, все уроченное, все наведенное, притки, призоры, наузы, привороты, привязки, завязки, сглазки, лихорадки. Все с питьем выпитое, с едой съеденное, с подкладом взятое, злым словом, дурным глазом даденное. Хоть колдунами, хоть ведьмаками — бабами ли мужиками. Снимаю с раба Божьего (имя) всякое проклятье, всякое заклятье, назад его отсылаю, с воском по воде пускаю. Кто вздумал (имя) погубить, тому слов моих не перебить. Слово мое крепко, дело мое лепко, никому его не переделать, не перебить, никому (имя) не сгубить, как сказала, так и стало. Да будет так. Аминь».

После ритуала нужно обратить внимание на форму отлива воска в воде. По ней можно понять, что происходит с человеком, пояснила ясновидящая.

Расшифровка результата

Смотреть на отливку необходимо с двух сторон. Верхняя часть, по словам эзотерика, показывает общее состояние энергетического поля человека, а внутренняя — его прошлое и настоящее.

«С помощью отливки можно увидеть наличие подселенцев или сущностей. Также фигурки говорят о характере порчи и ее силе. Могут показаться люди, животные, предметы, растения, горы и многое другое», — добавила Алиева.

Ясновидящая подчеркнула, что в случае, если отливка гладкая со всех сторон — человек абсолютно чист и никакой негатив на него не насылают.

«О наличии порчи символизируют фигурки в виде креста, венка, гроба или ворона. Могут быть колодец, воронка. Забор, горы, гроб в яме, квадратные или треугольные формы говорят о сильном проклятии. Если появляются маленькие шишки, расположенные близко друг к другу — могут появиться опухоли и серьезные заболевания», — объяснила специалист.

Также, по словам собеседницы, о порче сигнализирует опустившийся на дно емкости кусочек воска.

«Если видятся кольца — может быть хроническая болезнь, если фигура человека — порча на смерть или на инвалидность. Колокол — заговоры на расшатанную психику, гнев, скандалы и истерику. Если видите полоски — это сбой всей энергосистемы, волны — эмоциональная подавленность. Если из воска образовался большой пузырь, а в нем вода — вы перехватили чужую порчу», — поделилась Алиева.

Фигура, похожая на большой жгут, по словам эзотерика, говорит о наличии родовой порчи. Если у рисунка имеются «хвостики», значит у человека забирают жизненную энергию.

«Если имеется сглаз, появляются вмятины у краев отливки. Мелкие капли, отделившиеся от общей картины, тоже говорят о сглазе. Если сделали ритуал на разрыв отношений, то отливка делится на две части», — добавила ясновидящая.

Изображения, напоминающие животных, могут говорить об использовании против человека черной магии или о вселении в него беса.

«Существо с рогами говорит о применении черной магии. Корова и бык говорят о том, что у человека постоянно отнимают силы. Об этом говорит и волк, но от такого влияния можно также заболеть и сильно пострадать», — объяснила эзотерик.

Наличие собаки в восковой отливке, отметила Алиева, демонстрирует порчу на «собачью жизнь».

«То есть человека обрекают на то, чтобы он постоянно ругался, скитался по жизни, раздраженно себя вел или как с цепи сорвался. Если видите открытую собачью пасть — значит в вас вселили беса», — подчеркнула собеседница.

Медведь из воска символизирует истощение здоровья. У людей с таким знаком в воске ощущается постоянный камень на душе и в теле.

«Если проявляется козел — значит, подселили бесов. Человек в таком случае может постоянно подвергаться атаке бесовщины. Обезьяна говорит о том, что у вас отнимают красоту. Лиса предупреждает о хитром враге, который находится рядом с вами и постоянно врет», — заявила собеседница.

Если в восковой массе можно различить безобразные лица — это говорит о наваждении бесов. Ящерица и дракон, по словам ясновидящей, предупреждают, что негатив внутри человека уже пустил корни и избавиться от него будет сложно.

Что делать дальше?

После завершения ритуала необходимо закопать воск, завернув его в фольгу.

«Важно закопать его в землю и уйти назад, не оборачиваясь. Нельзя смотреть на место, где его закопали», — подытожила Алиева.

Также ясновидящая посоветовала не пить спиртные напитки и не использовать в лексиконе нецензурные слова в течение трех дней после совершения ритуала.

Ранее эзотерик рассказала, как провести чистку от негатива с помощью куриного яйца.