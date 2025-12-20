«Можно все, кроме самого вкусного»: что разрешается есть на Рождественский пост 21 декабря

В воскресенье 21 декабря, в период Рождественского поста, действуют значительные послабления в правилах питания. Согласно церковному календарю, в этот день разрешено употребление рыбы и морепродуктов, а также добавление растительного масла в пищу. Допускается умеренное употребление вина, сообщает REGIONS .

Этот день относится ко второму периоду поста, который продлится до 1 января. В данный промежуток рыба уже исключается из рациона по вторникам и четвергам, однако воскресенье остается днем, когда ее вкушение благословляется. К разрешенным продуктам также относятся все основные постные позиции: овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи, грибы, мед и постная выпечка.

Под полным запретом на протяжении всего поста остаются продукты животного происхождения: мясо, птица, молоко, молочные продукты и яйца. Церковь напоминает, что пищевые ограничения являются инструментом для духовной работы, которая включает молитву, покаяние, дела милосердия и воздержание от негативных эмоций.

Строгость поста может быть индивидуально снижена для больных, путешествующих, пожилых людей, беременных и кормящих женщин, а также занятых тяжелым физическим трудом. Рождественский пост завершится 6 января 2026 года в Сочельник, а 7 января верующие отметят праздник Рождества Христова.

Ранее сообщалось, что церковь рассчитывает на законодательный ответ «магам и колдунам».