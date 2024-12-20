Мстительная пенсионерка запустила салют в банке на севере Санкт-Петербурга

Пожилая жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, а вскоре по их же наводке пришла в отделение банка запускать салюты. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Mash на Мойке».

Петербурженка пообщалась по телефону с незнакомцами, которые представились сотрудниками «Госуслуг». Они сообщили, что мошенники пытаются похитить ее деньги. Для защиты средств аферисты рекомендовали перевести все сбережения на «безопасный счет». Классическая уловка сработала, благодаря чему злоумышленники обогатились на 1,1 млн рублей.

Однако спустя несколько дней с пенсионеркой связались лже-сотрудники МВД. В этот раз ее уведомили, что мошенники все-таки добрались до ее средств. Собеседники убедили женщину, что ей нужно отомстить, придя в отделение банка и запустив фейерверки. Так гражданка и сделала: в небольшом помещении на севере города она устроила салютные залпы, причем их было не меньше 35-ти.

Канал не приводит уточнений о последствиях для мстительной бабушки. Также неизвестно, есть ли в этой истории пострадавшие. Официальные органы инцидент не комментировали.

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