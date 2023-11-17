МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика

МТС анонсировал отмену платы за раздачу интернет-трафика для всех тарифных планов, в которых предусмотрена данная опция. Информация об этом появилась на официальном сайте оператора. Оплата за возможность раздавать интернет будет отменена до конца февраля 2024 года.

Ранее компания МТС уже предоставила информацию Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о своем намерении отменить оплату за раздачу интернет-трафика для тарифов с предоплаченным интернет-пакетом.

«Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные», – говорится в сообщении оператора.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предупреждением к «большой четверке» операторов связи, включая МТС, об обязательстве прекратить взимание платы за возможность раздачи интернет-трафика с мобильных устройств своих клиентов в течение месяца. Агентство рассматривает введение такой платы как нарушение, поскольку это создает невыгодные условия для абонентов при заключении договоров на предоставление услуг связи.

Предварительно, в ФАС поступило 186 жалоб на действия мобильных операторов. Ведомство также предупредило сотовых операторов о возможном возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае невыполнения требований. В соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ, компании могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы в размере от 300 тысяч рублей до 1 миллиона.

Позднее «Мегафон», «Билайн» и Tele2 также анонсировали отмену платы за возможность раздачи интернет-трафика.