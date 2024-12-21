Муфтий Гайнутдин попытался выкрутиться из-за скандальной фетвы, разрешающей многоженство в РФ

19 декабря Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ дал разрешение мусульманам России на заключение до четырех религиозных браков при условии, что муж будет относиться ко всем своим женам справедливо и одинаково. Об этом сообщил зампред совета и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Произошедшее вызвало широкое недовольство и резонанс в российском обществе и политикуме. Ситуацию попытался сгладить и разъяснить, что имелось в виду в фетве, глава ДУМ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Текст его заявления приводится в официальном Telegram-канале ДУМ РФ.

С его слов, допускающая многоженство фетва якобы не нарушает светского законодательства, которого придерживаются в России. Мало того, она направлена на защиту женщин и детей. Муфтий извинился перед женщинами, до которых, как он считает, не удалось донести предназначение богословского мусульманского заключения.

«Речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии. Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями», — сказал он.

Гайнутдин пояснил, что разрешающая мусульманам в России многоженство фетва разрабатывалась длительное время. В ее основе были заключены подробные изучения всех социальных реалий для исповедующих в РФ ислам граждан.

Ранее сообщалось, что предложение разрешить многоженство появилось на экране во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.