Юрист объяснил, как избежать штрафов за сбор грибов в России

По словам юриста Ильи Русяева, в России существуют законодательные нормы, регулирующие процесс сбора грибов, и за их нарушение предусмотрены административные и уголовные наказания. Своими соображениями он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Русяев обратил внимание на то, что Лесной кодекс РФ позволяет гражданам бесплатно собирать дикорастущие грибы для личного потребления на территориях лесного фонда, но при этом существуют определенные ограничения.

В частности, за нелегальный сбор на территориях, находящихся под особой охраной, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 руб., причем незнание охранного статуса территории не является основанием для освобождения от ответственности, подчеркнул юрист.

Он также отметил, что сбор грибов, включенных в Красную книгу, влечет за собой штраф от 2500 до 5000 руб. с изъятием собранного. В случае доказательства умысла виновный может быть привлечен к уголовной ответственности, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и штрафа в размере до миллиона рублей, добавил эксперт.

Юрист сообщил, что особую категорию составляют грибы, содержащие наркотические вещества. За их приобретение, хранение или транспортировку предусмотрен штраф в размере от 4000 до 5000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.

