«Мухтар пел»: в Крыму умер местный Хатико, который двенадцать лет ждал хозяина

В Крыму умер пес по кличке Мухтар, который 12 лет ждал хозяина. Жители Ялты и гости города уже привыкли видеть большую собаку, которая с тоской смотрит в море. Хозяин Мухтара был спасателем и погиб в волнах, но верный пес продолжал ждать.

Мухтар обосновался на набережной. В любую погоду он высматривал в толпе прохожих знакомый силуэт либо глядел на воду. Однажды внимание пса привлек уличный музыкант Виктор, Мухтар стал подвывать в такт и с тех пор частенько голосил на потеху туристам.



Теперь же стало известно, что собака умерла, не дождавшись хозяина. Многие вдохновились историей ялтинского Хатико, и местные уже обратились в администрацию города с просьбой увековечить историю самого преданного пса и поставить ему памятник.

«Это большая утрата для нас, ведь Мухтара знали и любили почти все, кто приезжал в наш город. Очень преданная собака. Жалко», — поделилась глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ялтинцы уже предлагают идеи того, как должен выглядеть монумент. Наш корреспондент выяснил, как может выглядеть Мухтар в бронзе. Все согласны с тем, что нужно написать историю несчастного животного. По поводу места версии разделились: одни предлагают установить памятник на месте, где он пел с Виктором или на лавочке, откуда он глядел в Черное море.

«Я бы поставила памятник, где он сидит. Есть такая фотография, где он будто бы вдали высматривает своего хозяина и ждет его. Возможно, стоит его сместить от скамейки, чтобы люди могли, не мешая остальным, прикоснуться к нему. И никому на тротуаре он тоже не будет торчать», — предлагает Екатерина К. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Другая жительница Ялты, Анастасия Самойлик все же убеждена, что нужно изобразить крымского Хатико поющим, ведь именно этим он и прославился.

«Поставить лучше у его любимой лавочки, где Хатико пел, причем на лежанке. По большей части всем известен Мухтар именно как поющий. Пел Мухтар! Пел!», — подчеркивает Самойлик.

В бочку меда пользователи соцсетей добавили и ложку дегтя: мол, пес ходил весь грязный и не вычесанный и пеняли уличному музыканту на то, что тот не стал ухаживать за Мухтаром. Однако местные заступились за Виктора: пес был с характером, в руки никому не давался, и погладить его было нельзя. Чужих людей за такое нарушение личных границ мог и укусить. Возможно, поэтому Мухтара не стали мучить уходовыми процедурами.

Ранее добрые люди отвязали от столба ногинского Хатико и нашли ему нового хозяина.