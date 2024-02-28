Мультимедийный павильон как на Международной выставке‑форуме «Россия» откроют в сквере в микрорайоне Заря в Балашихе

В Балашихе в новом сквере в микрорайоне Заря появится мультимедийный павильон, аналог которого можно увидеть на Международной выставке‑форуме «Россия».

Павильон будет разделен на несколько зон. В выставочной разместят экспонаты музея войск ПВО. Также появится зрительный зал и зона коворкинга. Предполагаемая вместительность павильона — 50 мест.

Специалисты начали проектировать сквер около трех месяцев назад. Предварительно прошли обсуждения. Своим видением того, каким должен стать обновленный городской сквер, поделились ветераны и жители бывшего военного городка. Свои предложения они озвучили заместителям главы администрации Балашихи Максиму Сидоркину и Михаилу Объедкову. Встреча прошла в Музее войск ПВО.

Приступить к реконструкции специалисты смогут в мае. Планируется, что в сентябре 2024 года объект будет готов к эксплуатации.

«Мы уже встречались с жителями и ветеранами микрорайона для обсуждения концепции сквера. Они нам дали замечания, мы их устранили, кое-что доработали. Сегодня мы представили финальную концепцию, обговорили все сроки. Ко Дню города планируем закончить благоустройство. Если получится, то чуть раньше. Чтобы жители в летнее время могли воспользоваться сквером. Уникальность этого проекта в том, что есть инвестор, который вкладывает большую сумму в мультимедийный павильон, где будут коворкинговые и выставочное зоны. Мы уверены, это будет интересное и востребованное место. Мы вдохновились выставкой‑форумом «Россия», хотим и в Балашихе иметь интерактивное место с патриотическим подтекстом», — сказал Максим Сидоркин.

Спикер отметил, что новая зона отдыха будет названа Сквером семьи, любви и верности. Она станет удобной локацией для различных массовых гуляний.

Приятно провести время в парке сможет каждый житель и гость округа. В нем появятся современные детские и спортивные зоны, площадь для проведения городских мероприятий. Почетное место займет отреставрированный самолет Миг-23, который был передан городу армией ПВО. Также появится бронзовый памятник, символизирующий единство семьи.

Реконструкция пройдет в рамках национального проекта по программе «Формирование комфортной городской среды». Площадь сквера — 1,2 Га. Адрес: улица Маршала Батицкого (ориентир — храм Саввы Сторожевского).