Мультипликатор студии «СоюзМультфильм» навестил дошколят Фрязино

Ребята относятся к подготовительной к школе группе. Вместе с воспитателями Чубурковой О.Б. и Гапон Е.В. они часто встречают интересных гостей. Подобная возможность у будущих первоклассников появилась в рамках реализации образовательного проекта «Профессии наших родителей», который приурочен Году Семьи. Знакомство с Аделиной Сергеевной оставило у ребят много положительных эмоций.

Художник в интересной и познавательной форме рассказала о производстве современных мультфильмов. Она открыла секреты, как появились первые мультипликационные шедевры, показала специализированное оборудование. В завершении мероприятия будущие первоклассники посмотрели серию увлекательного сериала. В создании мультипликационного проекта Аделина Сергеевна принимала активное участие.

Проект «Профессии наших родителей» — интерактивная площадка для коммуникации всех участников воспитательной и обучающей деятельности: дошкольников, членов их семей, педагогов.