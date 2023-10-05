Мультисервисный центр «Наш дом» открыли в Высоковске городского округа Клин

В Высоковске городского округа Клин открыли мультисервисный центр «Наш дом». На его открытии присутствовала Руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» в ранге министра – Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина и глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Построенное помещение «Наш дом» оформили в едином стиле, внедрили систему электронной очереди, а всем посетителям будут помогать профессиональные консультанты. Все нововведения реализуются по новому коммунальному стандарту, внедряемому по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева.

В центре можно будет единовременно решить все вопросы, касающиеся жизни в многоквартирных домах. Также управляющая компания «Коммунальщик», была интегрирована в работу на территории Московской области и теперь обслуживает более восьми десятков многоквартирных домов Высоковска. Эту же компанию выбирают и жильцы строящихся домов, потому что она прочно закрепилась в «зеленой зоне» рейтинга региональных УК.