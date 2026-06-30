Мультяшек уберут, «светофор» включат: Минздрав объявил войну фастфуду и сахару до десяти вечера

Министерство здравоохранения готовит масштабное наступление на фастфуд и сладкие продукты. По данным Shopper’s , ведомство разработало проект, включающий 34 меры по борьбе с ожирением взрослого населения, старт которых намечен на четвертый квартал 2027 года. Главный удар предполагается нанести по рекламе.

Документ вводит жесткий временной лимит: продвигать продукцию с избыточным содержанием сахара, а также фастфуд по телевидению, в интернете и любых других медиа запретят с семи утра до десяти вечера. Под полный запрет попадут любые заявления о безвредности таких продуктов, а также использование в рекламных роликах и макетах образов людей, животных и мультипликационных героев.

Вторым фронтом станет маркировка. Минздрав намерен сделать обязательной цветовую систему «светофор», которую Роспотребнадзор ввел еще в 2018 году, но до сих пор она наносилась исключительно добровольно. Параллельно министерство предлагает расширить акцизный охват на сахаросодержащие напитки и ввести повышенные пошлины для продуктов с критической концентрацией трансжиров.

Пакет охватывает не только ограничительные меры, но и профилактику, лечение ожирения, развитие здорового образа жизни и повышение доступности медицинской помощи. Вместе с тем представители пищевой индустрии, к которым издание обратилось за комментариями, восприняли инициативы без энтузиазма: отрасль предупреждает о серьезных рисках для производителей и настаивает на дополнительной проработке предложенных ограничений.