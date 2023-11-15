Муниципальный этап конкурса «Педагог года» проходит в подмосковном Клину

В городском округе Клин начался муниципальный этап конкурса «Педагог года - 2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Заявки для участия в состязаниях подали 15 педагогов. Среди них оказались семь учителей и восемь воспитателей общеобразовательных организаций.

«На первой встрече была проведена жеребьевка, даны методические рекомендации по подготовке к конкурсным заданиям. Желаем всем участников успехов», - добавили в пресс-службе.

Отметим, что данный конкурс направлен, в том числе, на выявление талантливых педагогов и их поддержку, а также повышение профессионализма учителей.