Муниципальный этап конкурса «Педагог года» проходит в подмосковном Клину
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
В городском округе Клин начался муниципальный этап конкурса «Педагог года - 2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Заявки для участия в состязаниях подали 15 педагогов. Среди них оказались семь учителей и восемь воспитателей общеобразовательных организаций.
«На первой встрече была проведена жеребьевка, даны методические рекомендации по подготовке к конкурсным заданиям. Желаем всем участников успехов», - добавили в пресс-службе.
Отметим, что данный конкурс направлен, в том числе, на выявление талантливых педагогов и их поддержку, а также повышение профессионализма учителей.