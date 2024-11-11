Муниципальный семинар-практикум прошел в Лицее №1 Павлово-Посадского городского округа

Мероприятие состоялось в рамках работы региональной стажировочной площадки и привлекло внимание педагогов муниципалитета. Основной целью таких встреч является не только обмен опытом, но и повышение уровня преподавания с акцентом на новые образовательные стандарты.

В Лицее №1 Павлово-Посадского городского округа прошел муниципальный семинар-практикум на тему «Планируемые результаты, как результат построения урока в соответствии с ФООП и ФГОС». Спикеры обсуждали насущные вопросы современного образования и делились своими наработками, подкрепляя теорию наглядными презентациями и практическими тренингами.

Одним из самых интересных моментов семинара стало проведение открытых уроков. Так, в 4Б прошло занятие по окружающему миру на тему «Леса России», а 6А класс решал задачи по математике на проценты и дроби. Кроме того, участники семинара могли посетить мастер-класс на тему «Игра как средство достижения планируемых результатов на уроке», который подчеркнул значимость игровых методов в образовательном процессе.

В заключение заместитель директора Татьяна Николаевна Тарасова выступила с сообщением по теме. А директор МОУ ДПО «Информационно-методический центр» Екатерина Геннадьевна Воробьева, в свою очередь, проанализировала программу семинара. Отклики участников показали высокий уровень организации и полезность полученной информации на мероприятии.