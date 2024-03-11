Муниципальный слет школьных лесничеств пройдет в подмосковном Орехово-Зуево

Слет тринадцати школьных лесничеств пройдет в Орехово-Зуеве в конце марта. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Учащимся предстоит нелегкий, но очень интересный путь к победе. Он будет состоять из нескольких конкурсных этапов — «Приветствие команд — визитная карточка», «Юный лесовод», «Лесная ботаника», «Лесная биология», «Противопожарная агитация».

Отмечается, что для юных лесоводов специалисты лесного хозяйства готовят программу профессиональных мастер-классов, планируют выставки рисунков на экологические темы. Примечательно, что команда, победившая в городском округе Орехово-Зуево, продолжит соревнования уже на областном слете школьных лесничеств Московской области, который пройдет в конце сентября.