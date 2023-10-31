Мурал появился на торце одного из домов в Кашире-3

Поручил создать подобное произведение вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин во время визита в подмосковный городской округ Кашира. На граффити изображены сотрудник «Мособлгаза» с памяткой об использовании газового оборудования и мальчик рядом с плитой, а также контактный номер, на который стоит звонить при запахе газа.

Как отметил первый заместитель главы городского округа Сергей Кирюхин, подобное напоминание горожанам о безопасном использовании газового оборудования очень важно. Особенно, чтобы больше не повторялись трагеди, связанные со взрывом бытового газа.

Так, Сергей Кирюхин напомнил о чрезвычайном происшествии в одном из многоквартирных домов муниципалитета и еще раз призвал жителей Каширы следовать правилам обращения с газовым оборудованием.