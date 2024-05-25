Мурал с изображением Виктора Талалихина завершат в Подольске через неделю

Отмечается, что уже готово изображение самолета, звезды, а также фуражка и георгиевская лента. Чуть-чуть осталось дорисовать китель. При этом еще предстоит много поработать с лицом и цветами. Это самый большой мурал среди работ Ильи Демченко, и работа потребовала больше усилий, чем ожидал художник.

«Фотография Виктора Талалихина, с которой мы пишем портрет, старая. Когда мы ее увеличили, стало понятно, что мелкие детали на ней невозможно рассмотреть, они размыты. Поэтому, отдельно искали информацию, что должно быть на фуражке, на звезде, изучали внешний вид самолета», — поделился Илья Демченко.

Непредвиденные обстоятельства, связанные с погодой, ничуть не отбили желание художников сделать портрет, достойный героического подвига Виктора Талалихина. Поэтому они практически ежедневно, если позволяет погода, с утра и до вечера продолжают создавать мурал.