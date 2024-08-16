Мурал военному корреспонденту и жителю Балашихи Семену Еремину готов на 45%

Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы городского округа Сергея Юрова на объекте. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» проверил работы по созданию нового мурала в микрорайоне Железнодорожный. В сентябре 2024 года на доме № 9, корпус 2 на Луговой улице появится портрет военного корреспондента «Известий» и его медали — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орден Мужества, которым журналист награждён посмертно.

Балашихинский художник Сергей Юраков создаст мурал размером 40 на 20 метров. Работы идут в соответствии с графиком. Сейчас создаётся последняя часть бронежилета.

«К сожалению, в ходе СВО ребята жертвуют самым ценным — своими жизнями. Мы уделяем большое внимание увековечению памяти наших героев, а также поддержке их семей. Не так давно погиб журналист «Известий» Семен Еремин. Он жил в Балашихе. И мы решили сделать мурал в память о нем. Сегодня мы встретились с женой Семена Викторией, посмотрели, как идут работы по созданию мурала и обсудили дальнейшие планы по увековечении памяти военкора. Очень приятно, что Виктория активно включилась и помогает нам в организации», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в Балашихе на День города планируют провести забег в память о военных корреспондентах, погибших на СВО. Помимо этого, есть идея совместно с сотрудниками «Известий» организовать конкурс в рамках Балашихинской школьной лиги.

«Мы посмотрели мурал и обсудили возможность проведения конкурса молодых журналистов среди старшеклассников Балашихи. Хочется дать ребятам возможность проявить себя. Озвучили варианты проведения мастер-классов с разными известными журналистами и работниками медиасферы, например, операторами и продюсерами. Чтобы наша молодежь знала, что есть такие достойные профессии, что они бывают и опасны, и трудны», — сказала Виктория Ерёмина.

Военкор Семен Еремин освещал боевые действия в разных горячих точках: Сирии, Карабахе и многих других. Работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка. Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчётах FPV-дронов.

За время нахождения в зоне СВО корреспондент ни раз рисковал жизнью. 19 апреля 2024 года Семен готовил репортаж из Запорожья. Прямо в процессе работы съемочная группа была атакована украинскими дронами-камикадзе. Журналист получил смертельное ранение и вскоре скончался.