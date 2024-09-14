Мурал военному корреспонденту Семену Еремину открыли в Балашихе в День города

В День города состоялось торжественное открытие мурала. В церемонии приняли участие вдова Семена Еремина Виктория, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, прокурор Московской области Сергей Забатурин, генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, коллеги военкора, его близкие и друзья, а также жители города.

«Уверен, что этот вклад в увековечивание памяти Героя, который сражался на информационном фронте будет оценен. Семен Еремин не смог остаться в стороне и стал участником этой спецоперации. Прошел все горячие точки - был в Волновахе, Мариуполе. Везде был рядом с нашими Воинами, вел прямые репортажи. Он был настоящим человеком, скромным, никто не знал, что он жил в Балашихе. Спасибо его родным и близким за ту информацию, которую мы получили. Хочу сказать слова благодарности неравнодушным людям, которые организовали эту акцию вместе с администрацией города, потому что, в нас заложены традиции чтить память Героев ВОВ, Героев специальных военных операций, СВО», - сказал Игорь Брынцалов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Размер мурала составляет 40 на 12 метров. Помимо портрета самого репортера, художник изобразил его медали - орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества, которыми журналист награжден посмертно. Работа была выполнена за месяц.

«Мы уделяем огромное внимание увековечиванию памяти наших Героев. К сожалению, сегодня на СВО жители нашего города, военнослужащие, волонтеры жертвуют самым ценным, что у них есть – жизнью во благо нашей Победы, во имя нашей свободы. Наша главная задача – сохранить память об их героическом подвиге. Я искренне благодарен родным Семёна, которые продолжают проживать на территории нашего города, за эту инициативу сделать мурал здесь - в микрорайоне Железнодорожный, в нашем городе. Мы сделаем все возможное для того, чтобы память о его жизни, о его героическом подвиге навсегда сохранилась в нашем городе и в наших сердцах. Вечная память!», - сказал Сергей Юров.

Завершилось мероприятие памятным легкоатлетическим забегом, посвященным профессии военный корреспондент.

Военкор Семен Еремин до СВО освещал боевые действия в разных горячих точках: Сирии, Карабахе и многих других. В зону специальной военной операции он отправился в самом ее начале - в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка. Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов. За время нахождения в зоне специальной военной операции корреспондент не раз рисковал жизнью. Он прошел через «самые горячие фазы Донбасского конфликта».

«В одном замечательном системообразующем фильме был задан вопрос: «В чем сила, брат?». И давался очень важный ответ: «Сила-в правде!» Семен погиб за правду. Вечная память тебе, Сема!», - сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

42-летний журналист ушел из жизни при выполнении профессиональных обязанностей в апреле 2024 года - он готовил репортаж про борьбу с дронами в селе Приютное в Запорожской области. Съемочная группа была атакована украинскими дронами-камикадзе. Журналист получил смертельное ранение и вскоре скончался.