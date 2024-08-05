Мурал военному корреспонденту Семену Еремину появится в Балашихе

Балашихинский художник выполнит работу размером 40 на 12 метров. Сергей Юраков изобразит портрет военкора и его медали — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орден Мужества, которым журналист награжден посмертно. Также на мурал нанесут хештег 101. В 2016 году Семен Еремин запустил проект #101, в память о 101 ребенке, погибшем на Донбассе. В рамках проекта в Донецком аэропорту создали мурал с детским профилем и данным хэштегом.

«Семен — патриот и, безусловно, профессионал. Для него работать в зоне СВО было делом чести. Он был очень отзывчивый, занимался гуманитарной помощью, помогал бойцам и жителям Донбасса. Семен был творческим человеком — писал песни и стихи. Он изобрел устройство по заточке ножей, которое известно во всем мире», — рассказала вдова Семена Еремина Виктория.

Семен Еремин работал специальным корреспондентом «Известий». Освещал боевые действия в разных горячих точках: Сирии, Карабахе и многих других. Семен работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка. Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов.

За время нахождения в зоне СВО корреспондент ни раз рисковал жизнью. 19 апреля 2024 года Семен готовил репортаж из Запорожья. Прямо в процессе работы съемочная группа была атакована украинскими дронами-камикадзе. Журналист получил смертельное ранение и вскоре скончался.