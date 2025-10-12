«Мурашки по коже»: блогер раскрыл трогательное отношение китайцев к россиянам

Российский путешественник и блогер Денис Забелин поделился трогательным опытом общения с местными жителями во время визита в Пекин.

В своем блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен» путешественник рассказал о небольшом семейном заведении в столице Китая, где хозяева проявили необычайную радость, узнав, что перед ними туристы из России.

После совместной трапезы между россиянами и китайцами завязался разговор не без помощи онлайн-переводчика.

«Пожилой китаец стал надиктовывать фразы, от которых у меня мурашки побежали по коже», — отметил блогер.

Как рассказал Забелин, пожилой китаец выразил глубокое уважение к России и ее культурной самобытности, вспомнив историческую дружбу между лидерами двух стран — Мао Цзэдуном и Иосифом Сталиным. Блогер добавил, что перед тем, как уйти, хозяева хутуна застенчиво попросили сделать совместную фотографию на память.

Ранее сообщалось, что владельцы машин из Китая столкнулись с многокилометровыми пробками на границе.