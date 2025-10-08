Пробки на границе с Китаем оставили россиян без льготного утильсбора: счет идет на сотни тысяч

Пробки на границе с Китаем могут стоить российским автовладельцам сотни тысяч рублей. Из-за многокилометровых заторов они не успевают растаможить машины до резкого повышения утильсбора, который вступит в силу 1 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Многокилометровые пробки на границе с Китаем создали автовладельцам финансовую ловушку. Те, кто заказывали автомобили в сентябре, рассчитывая на льготный утильсбор в 3400 рублей, теперь рискуют не успеть ввезти их до 1 ноября. После этой даты сбор вырастет в сотни раз.

Яркий пример — история семьи из Иваново. Они приобрели Geely Galaxy Starship 7, но теперь из-за задержек на границе вместо 3400 рублей им придется заплатить 750 тысяч. Семья оказалась в сложной ситуации, продав перед этим свой старый автомобиль.

Нововведение с утильсбором уже вызвало волну критики. На официальном портале правовых актов соответствующий законопроект собрал рекордное количество негативных отзывов — более 100 тысяч дизлайков. Одновременно с этим пользователи столкнулись со сбоями в работе системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), что еще больше осложнило процесс оформления.

