Муравей поселился в ухе сибирячки в Таиланде

Российская туристка столкнулась с необычным происшествием во время отдыха в Таиланде, пишет телеграм-канал Baza.

Сибирячка проснулась в четыре часа ночи от странных ощущений в ушной раковине. Уснуть после этого она уже не смогла и провела остаток ночи в ожидании открытия местного госпиталя.

На приеме тайские врачи осмотрели ухо женщины с помощью специального прибора — отоскопа. Внутри они обнаружили живого муравья, который активно перемещался.

«В 4 часа утра меня будит Юрий. Кто такой Юрий? Это тот, кто поселился у меня в ухе», — с юмором высказалась о ситуации путешественница.

По словам девушки, муравья, который буквально «наворачивал круги» в слуховом проходе, медики успешно извлекли.

Ранее сообщалось, что мужчина год борется с паразитами, попавшими в организм из священного источника на Бали.