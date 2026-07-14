«Муравейник» с муравьями: московский ресторан превратил насекомых в десерт
«Москвич Mag»: столичный ресторан добавил в десерт настоящих муравьев
Московский ресторан переосмыслил классический «Муравейник», добавив в десерт настоящих муравьев. Как пишет «Москвич Mag», основу блюда составили кедровое пралине, гели из ели, березы и трав, а также варенье из сосновых шишек. Насекомых предварительно варят в лимонном сиропе, а затем высушивают, чтобы сохранить характерную хрустящую текстуру.
Новинка вызвала полярную реакцию в соцсетях. Одни пользователи назвали десерт интересным гастрономическим опытом и захотели попробовать, другие сочли идею чересчур экстравагантной. Владелица формикариев и вовсе раскритиковала поваров, назвав использование муравьев ради эффектной подачи бессмысленной жестокостью. Нашлись и те, кто отреагировал с юмором, заметив, что после многочисленных жалоб на насекомых в продуктах рестораторы решили сделать их главным гастрономическим трендом.