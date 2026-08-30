Мурид забил на 22-й минуте: подробности убедительной победы «Балтики» на выезде
«Газета.Ru»: «Балтика» разгромила «Родину» со счетом 3:0 в Химках
Калининградская «Балтика» одержала уверенную победу над московской «Родиной» в выездном матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся 30 августа на стадионе в Химках, закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей, что позволило балтийцам подняться на 5-е место в турнирной таблице. Об этом сообщает интернет-издание Газета.Ru.
Ход матча и положение команд в таблице
Калининградцы владели преимуществом на протяжении всей встречи:
- Авторы голов: На 22-й минуте счет открыл Айман Мурид. Во втором тайме преимущество гостей укрепил Чинонсо Оффор (74-я минута), а окончательный результат на 85-й минуте установил Максим Петров.
- Турнирное положение: «Балтика» набрала 10 очков и поднялась на 5-ю строчку в турнирной таблице. «Родина» с 4 очками осталась на 13-м месте.
- Календарь следующего тура (6 сентября 2026 года): «Родина» отправится на выезд к махачкалинскому «Динамо», а «Балтика» примет на своем поле московский «Локомотив».
- Другие результаты тура: Днем ранее, 29 августа, грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 3:3.