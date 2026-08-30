Мурид забил на 22-й минуте: подробности убедительной победы «Балтики» на выезде

Калининградская «Балтика» одержала уверенную победу над московской «Родиной» в выездном матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся 30 августа на стадионе в Химках, закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей, что позволило балтийцам подняться на 5-е место в турнирной таблице. Об этом сообщает интернет-издание Газета.Ru.