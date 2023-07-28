Мурманский чиновник получил условный срок за взятку кофемашиной

В Мурманске был осужден чиновник, взявший потребовавший кофемашину в качестве взятки. Об этом сообщила пресс-служба Мурманского суда.

Экс-замначальника управления округа был обвинен во взятке еще в мае. Суд вменяет ему получение взятки за противозаконные действия в значительном размере.

Известно, что взятка была дана еще в феврале. Чиновник попросил у местного бизнесмена кофемашину в обмен на то, что закроет глаза на несанкционированную торговлю второго. Тогда предприниматель сообщил в полицию о вымогательстве, и потом помог следствию, поучаствовав в операции по поимке чиновника с поличным.

Чиновник полностью признал вину, и его имущество было арестовано более чем на 2 млн рублей.

На заседании он заявил, что не считает это взяткой, заявив об отсутствии корыстных мотивов.

Чиновника признали виновным, он был лишен свободы на 4 года условно.