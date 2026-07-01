Мусор на костях: зачем Молдавия строит полигон у мемориала 13 тысячам советских воинов
Министр Хаждер: в Молдавии построят центр управления отходами у мемориала воинов
Молдавские власти намерены построить центр управления твёрдыми отходами в селе Шерпены, где находится мемориал тринадцати тысячам советских солдат, павших при освобождении республики в 1944 году. Министр окружающей среды Георгий Хаждер, слова которого приводит издание Point, заверил, что речь идёт не о классической свалке, а о современном объекте, не наносящем вреда экологии.
Инициатива вызвала жёсткую реакцию оппозиции. Глава национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своём Telegram-канале назвал выбор места неслучайным. По его мнению, размещение мусорного полигона на территории братской могилы является прямым неуважением к исторической памяти собственного народа.