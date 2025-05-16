Мусорная проблема в районе Новосибирска довела жителей до «дворовой войны»

Жители ряда домов в Железнодорожном районе Новосибирска бьют тревогу из-за многолетней проблемы с переполненной контейнерной площадкой. По их словам, мусор вывозят реже положенного, а ситуация накалилась до предела — соседи уже конфликтуют между собой. Об этом сибиряки рассказали «Om1 Новосибирск».

Жители домов на улицах Нарымская, 11 и Челюскинцев, 40 жалуются на многолетнюю проблему. По их словам, последний вывоз отходов с проблемной площадки состоялся 29 апреля 2025 года. Ситуацию усугубляет то, что контейнеры используют не только местные жители, но и предприниматели, сбрасывающие крупногабаритный мусор. Переполнение происходит быстро, а место становится похожим на настоящую свалку.

«Мы уже на все готовы, только бы убрать это безобразие. Вы даже не представляете, как накалена обстановка, люди друг на друга кидаются из-за этой мусорки, и, если честно, такой ужасной мусорки прямо между домами в центре города в Новосибирске нет нигде», — резюмировали сибиряки.

Редакция «Om1 Новосибирск» направила запрос в мэрию для выяснения, когда будет решен вопрос с вывозом мусора и приведением площадки в порядок. Пока же жители остаются один на один с проблемой, которая уже привела к напряжению в микрорайоне.

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