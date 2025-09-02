Мусорщик бесплатно отдал женщине ожерелье стоимостью 90 тысяч рублей

Мужчина проявил невероятную честность, вернув женщине дорогое свадебное ожерелье, которое она случайно выбросила. О его благородном поступке также сообщает NDTV.

В Индии жительница города Девас случайно выбросила в мусор ценное золотое ожерелье, которое на свадьбе дарят невесте как символ брака. Стоимость украшения составляла около 90 тыс. р. Но водитель мусоровоза, работавший в этом районе, обнаружил ожерелье в мусорном контейнере. Проявив честность, он разыскал владелицу и лично вернул ей пропажу.

Поступок мусорщика не остался незамеченным. Местные власти отметили его порядочность, наградив цветами и премией в размере 1,2 тыс. р. Чиновник подчеркнул, что работники коммунальных служб, так же как и солдаты, вносят важный вклад в жизнь и безопасность города.

Ранее в Таиланде юноша спасся от пули благодаря буддийскому оберегу.