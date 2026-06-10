Мусорщики, пионы и парфюмерия: Геннадий Хазанов вспомнил забастовку, от которой пришел в ужас

Актер и юморист Геннадий Хазанов в подкасте «От реки до моря», доступном на YouTube, вспомнил, как случайно застал в Израиле забастовку мусорщиков в 1989 году. По его словам, он был в ужасе от того, с чем столкнулся, и признал, что никакая французская парфюмерия не могла перебить этот запах.