Мусорщики, пионы и парфюмерия: Геннадий Хазанов вспомнил забастовку, от которой пришел в ужас
Юморист Хазанов заявил, что пришел в ужас от забастовки мусорщиков в Израиле
Актер и юморист Геннадий Хазанов в подкасте «От реки до моря», доступном на YouTube, вспомнил, как случайно застал в Израиле забастовку мусорщиков в 1989 году. По его словам, он был в ужасе от того, с чем столкнулся, и признал, что никакая французская парфюмерия не могла перебить этот запах.
Хазанов рассказал, что забастовка продолжалась несколько недель. При этом супругу юмориста Злату, напротив, привлекли многочисленные цветные мусорные мешки — их расцветка напомнила ей букет пионов.