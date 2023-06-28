Мусульмане получили поздравления от Путина с праздником Курбан-байрам

Событие также известно, как Ид аль-Адха. Оно является одним из главных праздников у мусульман. Российский лидер решил поздравить народ исламской культуры, о чем пишет «Газета.ру»

В этом году Курбан-байрам отмечается 28 июня и длится до 1 июля. В этот период у мусульман принято вспоминать жертву пророка Ибрахима, ходить в мечеть и раздавать милостыни голодающим и бедным людям. Главной традицией праздника является жертвоприношение барана, поскольку само название с арабского так и переводится «праздник жертвы».

К тому же, в этот день принято выражать радость и любовь к Аллаху. По причине этого российский лидер Владимир Путин решил поздравить мусульман с праздником, о чем написано на сайте Кремля. Также он отметил роль мусульман в СВО.