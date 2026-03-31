«Мутанты» Чернобыля и Фукусимы: что на самом деле произошло с животными в зонах отчуждения

Когда речь заходит о радиационных катастрофах, воображение рисует трехголовых рыб и гигантских монстров из фантастических фильмов. Но реальность оказалась гораздо сложнее и интереснее. Ученые, десятилетиями наблюдавшие за животными в Чернобыльской зоне отчуждения и в окрестностях Фукусимы, сделали неожиданные открытия: никаких киношных чудовищ там нет. Зато есть эволюция, ускоренная радиацией, и настоящие суперспособности, выработанные в борьбе за выживание.

Жители Чернобыля: ласточки-альбиносы и собаки-мутанты

Чернобыльская зона отчуждения невольно превратилась в огромный природный заповедник. Без вмешательства человека дикая природа здесь процветает, но генетические тесты рассказывают историю постоянного невидимого стресса.

Показательным стало исследование деревенской ласточки. Эти птицы стали своеобразными биоиндикаторами последствий катастрофы. Ученые обнаружили у них аномально высокую частоту частичного альбинизма в оперении — это внешний признак генетической нестабильности. Уровень мутаций у чернобыльских ласточек оказался в 2–10 раз выше, чем у птиц из чистых регионов.

Однако самым удивительным открытием последних лет стало изучение одичавших собак — потомков брошенных во время эвакуации домашних питомцев. Геномный анализ показал, что собаки, живущие вблизи ЧАЭС, обладают уникальной генетической структурой. Ученые обнаружили у них изменения в генах, отвечающих за восстановление поврежденной ДНК. Это значит, что поколениями выживали только те животные, чей организм научился эффективнее бороться с последствиями радиации.

Фукусима: появление «суперкабанов»

Катастрофа в Японии позволила ученым наблюдать среднесрочную адаптацию природы. Исследование раскрыло феномен скрещивания домашних свиней, сбежавших с покинутых ферм, с дикими кабанами в лесах Фукусимы.

Встреча двух видов не просто породила гибридов, а критически ускорила биологические процессы. Дело в том, что дикие кабаны имеют строгий годовой сезон размножения, в то время как домашние свиньи могут давать потомство круглый год. Гибриды унаследовали от домашних свиней способность быстро размножаться, что привело к удивительной смене поколений.

Парадокс в том, что внешних признаков свиней у этих животных почти не осталось. Из-за постоянного скрещивания с чистокровными кабанами «домашние» гены быстро растворились. По сути, радиационная зона породила репродуктивно «улучшенных» диких кабанов.

Исследователи также изучали бледно-голубых бабочек на Фукусиме. Ученые фиксировали у них уменьшение крыльев, задержку роста и деформации глаз. Однако впоследствии наиболее уязвимые особи погибли, и популяция стабилизировалась — выжили только самые сильные и устойчивые к радиации.

Наследие «Маяка» и Семипалатинска

Исследователи также напоминают о менее известных трагедиях. Сброс радиоактивных отходов в реку Теча (Уральские горы, РФ) создал длительное заражение, которое до сих пор влияет на рыб и донную фауну.

А на бывшем советском ядерном полигоне в Семипалатинске (Казахстан) в течение 40 лет фиксировали высокий уровень мутагенеза и хромосомных аномалий в местной фауне, живущей поколениями в кратерах от взрывов.

Ученые до сих пор спорят: передаются ли мутации детям?

Однако исследования человеческого генома дали противоречивые результаты. С одной стороны, в начале 2026 года немецкие ученые из Боннского университета опубликовали сенсационные данные: у детей ликвидаторов Чернобыльской аварии обнаружены повреждения ДНК, вызванные ионизирующим излучением.

Исследователи искали не любые мутации, а так называемые кластерные мутации de novo (cDNM) — две или более мутаций, расположенных рядом, которые являются следствием разрывов в ДНК родителей. У детей ликвидаторов нашли в среднем 2,65 таких мутаций на человека, в то время как в контрольной группе — всего 0,88.

Причем, чем выше была доза облучения у родителя, тем больше мутаций находили у ребенка. Это первое доказательство трансгенерационного эффекта от воздействия радиации на ДНК человека.

Но тут же появилось и противоположное исследование. Американские ученые из Национального института рака опубликовали работу, согласно которой никаких трансгенерационных эффектов не обнаружено. Они провели полногеномное секвенирование 130 детей ликвидаторов и не нашли увеличения мутаций, связанных с радиационным воздействием.