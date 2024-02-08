Муцениеце хочет отсудить треть зарплаты у Прилучного

Соглашение по алиментам в очередной раз не устроило актрису Агату Муцениеце. Она решила запросить через суд новую сумму с бывшего мужа и отца ее детей Павла Прилучного, пишет издание «Утро.ру» .

Как отметили звездные обозреватели, Агата Муцениеце вновь захотела поиграть с нервами бывшего супруга и вышла «на тропу войны». Актриса неожиданно разорвала соглашение с Прилучным и обратилась в суд.

Как оказалось, Муцениеце не нравится получать по 100 тысяч рублей в качестве алиментов за двоих детей от Прилучного. Цель бывшей супруги — забрать треть от заработков экс-возлюбленного.

Определиться с алиментами пара в разводе не может уже четыре года. Конфликт обостряется и на фоне нерешенных вопросов с квартирой, из которой актриса выставила горе-супруга. Проблемы начались сразу после развода звезд.

Сама Агата отмечала, что расходы на детей огромные: только обучение двоих наследников стоит больше полутора миллионов в год.

Тем временем Прилучный уже счастлив в новом браке. Звезде «Мажора» можно посочувствовать в плане затрат: ему приходится отдавать деньги на благо не только детей от прошлого брака, но и тратиться на сына Микаэля. Его звезде родила актриса Зепюр Брутян.

Ранее сообщалось, что Муцениеце ищет себя в новой процессии.