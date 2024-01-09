Актриса Агата Муцениеце решила сменить работу

Звезда «Закрытой школы» не собирается останавливаться на достигнутом и посвящать всю жизнь только кино и театру, сообщает портал «Дни.ру» .

Муцениеце после развода с Прилучным нашла в себе силы пережить разрыв. Она продолжала вести влог, делиться своими мыслями с поклонниками и развиваться в разных проектах. Не останавливала актриса и карьеру, несмотря на свалившиеся трудности. Во многом, как призналась сама звезда, ей помогли психологи.

Лишь спустя долгое время Муцениеце поняла, что ей нравится познавать глубину человеческой души и мысли, понимать поведение других и помогать им. В связи с этим она решилась освоить профессию психолога.

«Если я выучусь на психолога, то как будто бы я лучше смогу разбираться в своих персонажах, точнее их продумывать, придумывать и открывать какие-то новые актерские грани», — отметила актриса.

Муцениеце пока не собирается отказываться от актерской карьеры, но не исключила, что когда-то станет психологом полноценно. Пока новая профессия поможет ей лучше расти в прежней деятельности.

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