Музей боевой славы обновили в подмосковном селе Поречье

В школе, расположенной в поселке Поречье под Можайском, снова заработал музей боевой славы. Его открыли после ремонта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На торжественном открытии присутствовали участники спецоперации, представители организации «Боевое братство» и местных властей, а также почетные жители, учителя школы и учащиеся.

Как отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев, открытие обновленного музея является знаковым событием. Он поблагодарил сотрудников за сохранение памяти и пополнение экспозиции.

Музей боевой славы работает в Порецкой школе вот уже полвека. Изначально экспонаты ютились в небольшой комнате, сейчас же это современное пространство с конференц-залом и мультимедийным экраном.

В музее хранятся свидетельства о подвиге народа в годы ВОВ – подшивки газет, фотоальбомы, письма, архивные документы. Экспозиция также рассказывает о подвигах жителей можайской земли, в том числе Героя СССР Павла Орлова и подростка Леонида Засыпкина, расстрелянного фашистами.