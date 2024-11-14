Музей Дубны обеспечили витринами нового поколения с защитным стеклом

Фото: [ ()экспозиция к Новому году)/Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Десять современных витрин и специальные подиумы для экспонатов появились в музее Дубны. Новинка поможет эффектно представить экспозиции и защитить их от внешних угроз.

Новые витрины и подиумы соответствуют всем требованием хранения экспонатов. Помимо красивой подсветки мини-пространства оснащены защитным стеклом. Оно не пропускает ультрафиолетовые лучи и его тяжело разбить.

Новинку оценил глава Дубны Максим Тихомиров. Он пообщался с руководством музея, узнал о предстоящих выставках и подготовке, а заодно поздравил учреждение с 30-летием.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«За три десятилетия сотрудники проделали колоссальную работу, сохраняя и популяризируя нашу историю. Сегодня музей продолжает развиваться, а число его посетителей только растет», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Отметим, в музее Дубны в скором времени развернут две выставки. Первую посвятят развитию железной дороги в округе с уникальными тематическими предметами. Вторую выставку посвятят яркому событию — Новому году. Для посетителей создадут зимние локации и покажут, как менялось отношение к празднику, как раньше украшали елку и какими открытками обменивались в советское время.