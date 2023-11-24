Музей истории артиллерии и артиллерийского образования России появится в Коломне

Совсем скоро в Коломне станет на одну достопримечательность больше. На площади Шевлягиной, в исторической части города готовится к открытию музей истории артиллерии и артиллерийского образования России. Презентация проекта уже состоялась в минувшие выходные.

Сейчас в Коломне успешно работает Музей боевой славы, новые экспозиции гармонично его дополнят. Кстати, проект реализуется при непосредственном участии Фонда популяризации отечественной истории, культуры и воинских традиций «Военная Платформа».

Как отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев, музей станет площадкой для обучения молодежи.

«Экспонаты, представленные здесь, отражают богатую историю военного дела Коломны. Через них у наших жителей и гостей будет возможность ознакомиться с ключевыми моментами истории города, узнать о судьбах и подвигах коломенских артиллеристов, достижениях наших земляков в науке и конструировании», - отметил Александр Гречищев.

Планируется, что в экспозиции появятся экспонаты Музея истории Коломенского артиллерийского училища.

Кстати, в день презентации музей получил достойный подарок - генерал-полковник Николай Свертилов передал в экспозицию ценный экспонат - артиллерийскую пряжку, найденную на батарее Раевского в 1812 году.