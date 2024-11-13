Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу

У музея истории ГУЛАГа были выявлены нарушения пожарной безопасности. В связи с этим его работа приостановлена. Данные об этом появились в официальном телеграм-канале этого учреждения.

Музей был проверен сотрудниками Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выявили нарушения в правилах пожарной безопасности.

«Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», — указал микроблог.

Музей прекращает работу с 14 ноября. Все заранее приобретенные билеты можно вернуть в любое время.

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Казакова высказалась о возможном исключении из школьной программы произведений Солженицына. По ее утверждению, такой вопрос ранее не стоял на повестке дня и не стоит до сих пор. По закону, процесс рассмотрения такого исключения длительный, и решение не может быть принято на основании чьего-то частного мнения.