Музей под открытым небом в Балашихе запустит бесплатный аудиогид в начале лета

Жители Балашихи и гости округа смогут воспользоваться удобным аудиогидом, который расскажет про уличное искусство в микрорайоне Железнодорожный. На этой территории действует уникальный музей под открытым небом, который собрал свыше 40 работ российских и зарубежных авторов на фасадах домов и других объектах.

Уличное творчество в Железнодорожном развилось благодаря фестивалю «Культурный код». С 1 июня жителям и гостям округа помогут узнать о творчестве на улицах микрорайона больше. Как рассказал замглавы Балашихи Максим Сидоркин в интервью телеканалу «Балашиха 360», это поможет всем желающим проникнуться культурой уличного искусства, лучше узнать художников и смысл, который они заложили в творчество.

Схема использования аудиогида проста: прохожему нужно будет подойти к стенду возле арта, и считать QR-код с помощью смартфона. После этого откроется план с удобным маршрутом.

«Когда у нас закончился фестиваль уличного искусства в Железнодорожном, мы ввели практику проведения пеших экскурсий по объектам. В летний период мы обязательно ее продолжим, а также создадим условия для самостоятельной экскурсии. Специальные стенды помогут в этом разобраться благодаря навигации и функции «аудиогида», — сообщил Максим Сидоркин.

На ряде муралов также проведут восстановительные работы, так как за зиму на них появились дефекты. Их устранение потребует времени: завершат реставрацию до 1 сентября.

Напомним, что международный фестиваль «Культурный код» прошел в Балашихе в 2022 году. Художники из разных уголков света оставили свой след на улицах микрорайона Железнодорожный. Стены украсили работы мастеров из Испании, Италии, Аргентины, Мексики, Сербии и других стран.