Музей в Салехарде превратился в модельную библиотеку «Наследие»

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , Обдорский музей расположен в доме, построенном еще в 1906 году. Он преобразился в модельную библиотеку под названием «Наследие».

Эта библиотека продолжает традиции музея, сохраняя вещи, рассказывающие о прошлом первого города Ямала. В ней представлены свидетельства исторического наследия Салехарда, которые помогают сохранить и передать его будущим поколениям.

Особенностью библиотеки является наличие «мастеровой», где энтузиасты и любители истории создают детальные модели, воссоздающие прошлый облик города. Они становятся наглядным доказательством прошлого и помогают оживить его перед глазами посетителей.

Салехардские ветераны, которые знакомы с историей города, отмечают особую атмосферу библиотеки «Наследие».