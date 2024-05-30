«Муж продлил ее жизнь»: близкие рассказали, как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк

Смерть Анастасии Заворотнюк глубоко поразила многих. Любимая прекрасная няня прожила пять лет после обнародования страшного диагноза — глиобластома. В окружении актрисы считают, что ей помогли не только лучшие врачи, но и бесконечная поддержка семьи, особенно мужа Петра Чернышева. Об этом узнали в KP.RU .

Диагноз Заворотнюк поставили в 2019 году. Было проведено две операции, лучевая терапия, циклы химеотерапии. Постоянные процедуры проводили лучшие врачи, это вселяло надежду в актрису и ее близких. Бороться актриса была намерена серьезно, в том числе и ради детей. Ведь у нее на руках маленькая Мила от фигуриста Петра Чернышева, а также двое старших детей от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Сейчас 28-летняя Анна Заворотнюк живет с мужем за границей, а 23-летний Майкл в столице. Все близкие поддерживали актрису, а кто-то даже уверен, именно любовь и тепло семьи помогало звезде продержаться пять лет.

«Она умерла в больнице, там была последние дни… Муж сделал все, что мог, чтобы продлить ее жизнь», — рассказал KP.RU спортсмен, живущий рядом с семьей Заворотнюк.

Отметим, что здоровьем Заворотнюк занимались российские врачи, а также специалисты из Израиля. Также применяли новые методы лечения злокачественных опухолей мозга. Все это вполне вероятно хоть немного улучшало состояние.

Анастасии Заворотнюк было 53 года на момент смерти.

Ранее сообщалось, что Потап поглумился над смертью Заворотнюк.