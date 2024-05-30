Продюсер-украинец Потап публично поглубился над смертью Анастасии Заворотнюк

В Сети разошелся скриншот из личного блога украинского певца и продюсера Потапа (Алексей Потапенко). Он публично посмеялся над Анастасией Заворотнюк, скончавшейся 30 мая из-за тяжелой болезни. Скрины и информацию передает Shot и еще ряд телеграм-каналов.

Известный по дуэту «Потап и Настя» артист резко высказался о смерти Заворотнюк. Оказывается, внутри украинского продюсера давно таилась обида: он предъявил уже покойной актрисе претензию за ее образ в сериале «Моя прекрасная няня». По его словам, Заворотнюк стала одной из тех, кто исказил образ украинок.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал Потап.

Стоит отметить, что Потап публиковал это в сторис. После непродолжительного времени артист удалил запись с фото и резким заявлением, но интернет помнит все: скриншот разошелся по соцсетям, телеграмам и СМИ.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Долгие годы она боролась с онкологией и не выходила на ТВ. Рядом с ней всегда был муж, фигурист Петр Чернышев и другие близкие. Смерть актрисы подтвердили ее директор и старшая дочь.

Ранее сообщалось, что актриса из «Моей прекрасной няни» рассказала, какой запомнить коллегу Заворотнюк.