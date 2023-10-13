Муж Пугачевой доказал, что все еще находится в Израиле

Многие считают, что поспешно сбежавший из России шоумен так же быстро уехал из Израиля в свете последних событий. Однако, Галкин* уже неоднократно выходил на связь и комментировал не только происходящее, но и слухи о своем отъезде.

Напомним, что ранее Аллу Пугачеву и Максима Галкина* видели в аэропорту Тель-Авива. Но шоумен не растерялся и прокомментировал данную новость у себя на личной странице. Он показал, что все еще находится у себя дома в Израиле.

Мы уже писали о том, что Галкин* выходил на связь. Он заявил, что семья пока не собирается покидать Израиль, хотя такая возможность есть.

* В России признан иноагентом