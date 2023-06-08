Муж Пугачевой нахамил фанатке из-за ее каверзного вопроса о Донбассе

Шоумен и ведущий обозлился на подписчицу после того, как она оставила комментарий под его постом в социальных сетях. Об этом сообщает издание «Утро.ру»

Максим Галкин* по-настоящему взбесился после того, как на Каховской гидроэлектростанции случилась авария. Он опубликовал пост, касающийся этой темы, с разбитым сердечком в знак скорби. Но в комментариях одна из подписчиц задала несколько вопросов, касающихся ситуации на Донбассе в 2014 году.

Почему артист не выразил сочувствия народу Украины в тот период времени и никак не реагирует на то, что начали обстреливать города России? Ответ последовал сразу же, причем, Галкин* был явно недоброжелательно настроен. Он назвал девушку продажной безликой сволочью.

*признан иностранным агентом решением Минюста