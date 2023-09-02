Муж Пугачевой раскритиковал 9-летнего сына, трудящегося в огороде

Напомним, что Алла Пугачева, вместе со своим мужем – Максимом Галкиным*, переехали в другую страну. Конечно, не без детей, которые, в свою очередь, лишились друзей и родного дома. Лиза и Гарри наверняка пережили сильный стресс из-за смены места жительства. Однако, это не освобождает даже самых маленьких от помощи своим родителям. По крайней мере, так считает сам шоумен.

Именно поэтому недавно в социальных сетях появились кадры, на которых сын Пугачевой собирает виноград, стоя на высокой лестнице. Для 9-летнего мальчика это – огромный труд, требующий координированности движений и терпения. Но Галкин*, несмотря на это, слегка поругал своего наследника за то, что тот рассыпал урожай.

* — признан иноагентом по решению Минюста