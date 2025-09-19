Муж сиамского близнеца ответил на острый вопрос о близости

Сестры, сросшиеся ниже талии, поделились подробностями своей личной жизни, в том числе ответили на вопросы о близости с партнером одной из них. Об этом также пишет People.

Сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде рассказали о своей жизни с мужем одной из сестер. В 2024 году Кармен вышла замуж за Дэниела Маккормака. По словам супругов, их часто спрашивают об отношениях в постели. Дэниел ответил, что это не дело посторонних. Кармен также призналась, что ей непонятно повышенное внимание к ее личной жизни, а Лупита выразила недовольство, когда ее спрашивают о возможных чувствах к мужу сестры.

Кармен подчеркнула, что их брак с Дэниелом крепок благодаря уважению. Они всегда открыто общаются с Лупитой и учитывают ее личные границы. Лупита также отметила, что ей комфортно наблюдать за отношениями сестры и ее мужа, и что у нее всегда есть возможность отвлечься.

