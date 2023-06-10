Мужа Пугачевой выгнали из Казахстана из-за русофобских шуток

Как выяснилось, предстоящий осенний концерт артиста, который должен был состояться в Астане, отменен. Об этом сообщило издание «Утро.ру»

Конкретная причина того, что Максима Галкина* выгнали из Республики, неизвестна. Но власти старательно избегали всех выступлений, на которых так или иначе высказываются о СВО и России. Вероятно, что одна из русофобских шуток Галкина* повлияла на это.

Ранее артист вел себя довольно сдержанно, а сейчас позволяет себе нелестные высказывания в адрес подписчиков, которые негативно к нему настроены. Согласно некоторым источникам, Галкин* столкнулся с трудностями в профессиональном плане, из-за чего излишне напряжен.

Несмотря на это, россияне порадовались отмене концерта, не скрывая при этом в комментариях соответствующих эмоций.

* признан иноагентом по решению Минюста