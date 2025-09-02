Мужчина чуть не лишился пса и жизни после нападения рептилии

В Австралии мужчина отбился от крокодила, используя свою собаку. Инцидент произошел в 2011 году, но подробности стали известны только сейчас. О них также сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на зарубежный источник.

По данным СМИ, шахтер Тодд Бэрстоу рыбачил на реке в Квинсленде вместе со своим псом по кличке Диг-Диг. В это время на мужчину напал трехметровый крокодил. Бэрстоу боролся с рептилией около получаса. Она откусил ему палец и сломала обе ноги. В отчаянии мужчина схватил собаку и начал бить ею крокодила по голове, надеясь, что тот переключится на животное.

Спасение пришло от друга по имени Кевин, который случайно оказался рядом. Он, вооружившись палкой, стал бить крокодила, пока тот не отпустил пострадавшего. Бэрстоу был доставлен в больницу, где перенес несколько операций. Крокодила поймали в той же реке и идентифицировали.

Ранее в Индонезии крокодил растерзал мужчину на глазах у его семьи.